/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:00

Ще й зараз тепло згадую День селища у Дмитрівці. Особливе враження справив концерт самодіяльних колективів. Вловив себе на думці, що Бахмаччина втратила від впровадження нового адміністративного розподілу на ОТГ. Тепер не так часто, а, може, і зовсім не насолоджуватимемося виступами самобутніх гуртів, різноманітністю їх жанрів. Бахмачани, батуринці, дмитрівці варитимуться тепер у власному соку.



Та повернемось до свята. Мабуть, символічно, що програму розпочав ансамбль «Рідні наспіви» - один з найчисельніших колективів і з давніми творчими наробками. Керівник Станіслав Ковтун. Наголошу, що Станіслав Михайлович опікується ще і дитячим вокальним ансамблем «Веселка» та дитячим Зразковим ансамблем «Веселі ложкарі». Справила враження чисельність гурту - нарухував 16 хлопців і дівчат.



Раїса Яснопольська підготувала вокальний дзвінкоголосий гурт «Дмитрівчанка».



Точніше, те дійство все ж розпочалося виступом ансамблю барабанщиць. Десяти струнким марширувальницям було б затісно на сцені, то вони свої вміння демонстрували на майданчику проти Будинку культури. Їх керівник Любов Іваненко. Ще Любов Григорівна готує до виступів і танцювальний ансамбль «Феєрія». Теж намагався порахувати, але рухливий гурт ускладнив спробу - не впевнений, вийшло близько сорока учасників.



А от імена солістів-аматорів записав: Наталія Ямник, Анна Кушніренко, Олександр Цілина, Оксана Колодій, Олександр Білевич, Ігор Михайленко, Ірина Єломенко. Голосистими співаками, вправними танцюристами цей край славився завжди.



Цю традицію продовжують юні дмитрівчанки, яких бачите на знімку. Це Вікторія Гаращенко, Катерина Касяненко, Юлія Томашенець, Анна Білецька, Едуарда Жовтенко, Юлія Крамарець, Софія Сидорчук, Мирослава Малецька. Дівчата – учасниці вищезгаданого танцювального ансамблю «Феєрія».



Ще й зараз тепло згадую День селища у Дмитрівці…

Борис Сєдач

P.S. Вже пізніше дізнався, що з нагоди професійного свята — Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва до селищного БК завітали керівники ОТГ на чолі із селищним головою Валентином Бойком. Прибули з гостинцями, та більше аматорів зігріли теплі побажання і слова визнання за їх плідну справу.



- Високо цінуємо ваш вагомий внесок у розвиток культури у рідній стороні. Без вашої підтримки і розуміння, без вашого доброго серця, ініціативності і творчої думки завмерли б і пісня, і таночок, і художнє слово. Щиро вдячні працівникам Будинків культури та клубних установ, бібліотек, мистецьких навчальних закладів, учасникам аматорських колективів за сумлінну працю, безперервний творчий пошук…