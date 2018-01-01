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У Бахмачі запрацювало сучасне приймально-діагностичне відділення

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:37

11 листопада у Бахмацькій міській лікарні урочисто відкрили приймально-діагностичне відділення у рамках програми Президента України «Велике будівництво», одним із основних пріоритетів якої є якісна медицина.


Оглянули відремонтоване приміщення та поспілкувалися із колективом медичного закладу голова обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус, голова Ніжинської райдержадміністрації Григорій Ковтун, заступник голови Ніжинської районної ради Дмитро Коробко. міський голова Павло Шимко, генеральний директор КНП “Бахмацька міська лікарня” Сергій Чалий.


Вартість проєкту - 8037,992 тис. грн, з них 4123,854 тис. грн - кошти державного бюджету, 3914,138 тис. грн — кошти місцевого бюджету.


Що зроблено? У результаті проведеної реконструкції лікарня отримала додатково операційну залу, палати і кабінет для ургентної лабораторії. Лабораторія облаштована сучасним обладнанням, яке дозволяє кожного пацієнта, котрий госпіталізується до закладу, обстежити максимально оперативно.


Також реконструйоване приймальне відділення має окремий інфекційний бокс, який дозволяє ізолювати пацієнтів з ознаками інфекційних захворювань одразу.


Завдяки оновленню приміщень та матеріальної бази приймального відділення, лікарня зможе надавати кваліфікованішу допомогу та збільшити кількість пакетів медичних послуг у межах договорів з Національною службою здоров’я, зокрема, завдяки встановленому сучасному діагностичному обладнанню - томографу.


У ході робіт у приймальному відділенні було виконане часткове перепланування приміщень, внутрішні ремонтні роботи, замінено мережі електропостачання, вентиляції, водопроводу та каналізації. Також було проведено утеплення стін та ремонт фасаду, був збудований бокс для заїзду машин швидкої допомоги.


Ремонтні роботи у закладі проводилися з урахуванням усіх вимог інклюзії. Було виконано поділ на три входи, збудовані пандуси. Зроблено санітарні вузли, які відповідають інклюзивним вимогам.


Для зручності усіх пацієнтів відділення оснащено табличками зі шрифтами Брайля, а також дотримано принцип доступності та безбар’єрності.


Проєктом також передбачено упорядкування території лікарні. Було замінено частково покриття, зроблені заїзди для машин невідкладної допомоги, демонтовані старі та зроблені нові підходи до майданчиків.


На сьогодні лікарня має змогу допомагати пацієнтам у сучасних відремонтованих приміщеннях. У таких умовах перебувати в лікарні комфортніше і для пацієнтів, і для персоналу.


Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому міськради

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