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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:06

22 листопада, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Бахмацької міської ради, яке провів міський голова Павло Шимко. На заході був присутній 21 член виконкому. Розглянуто низку питань, що стосувалися різних сфер життєдіяльності громади.



Першочергово переглянули тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для АТ «Облтеплокомуненерго». Ці коригування тарифів зумовлені дією Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років.



Отже, тарифи на послугу з постачання теплової енергії, які були затверджені рішенням виконкому від 13.10.2021 № 269, змінені.



Зокрема, для населення:

з 2558,62 грн/Гкал (без ПДВ) до 1737,61 грн/Гкал (без ПДВ);

для бюджетних установ:

з 4604,75 грн/Гкал (без ПДВ) до 4005,14 грн/Гкал (без ПДВ);

для релігійних установ:

з 5857,88 грн/Гкал (без ПДВ) до 4345,81 грн/Гкал (без ПДВ)



Наступним важливим питанням, яке розглянули члени виконкому, було укладання тимчасового договору на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування № 5 “Вул. Богунівська - ЗАТ “Бахмачконсервмолоко”. Тож з 23 листопада, відновлюється рух автобуса за цим маршрутом у звичайному режимі руху.



Розглянувши відповідне клопотання мешканців міста Бахмача та з метою збереження дорожнього покриття, підтримано рішення щодо встановлення заборонних дорожніх знаків «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 6 т, заборонено» по вулиці Польовій.



Члени виконкому більшістю голосів погодили рішення щодо розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Тиницькій, 60 та Чернишевського, 1 у місті.



У ході засідання ухвалено низку рішень, що стосувалися захисту прав та інтересів дітей. Традиційно, одноголосно проголосували за надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу за контрактом та строкову службу. Прийняли рішення, попередньо комісійно вивчивши питання, про вирубку аварійних дерев на території громади.



Джерело: https://bakhmach-mr.gov.ua/news/