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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:06

26 квітня - 35 років тому - світ сколихнула трагедія небаченого масштабу, мирний атом виявився небезпечнішим за війну.



Чорнобильці, ліквідатори, діти-чорнобильців, зона відчуження, доза радіації, переселенці, на жаль, ці слова ввійшли в повсякденний лексикон.



Уже в момент аварії загинув наш земляк з с. Щуча Гребля Шашенок Володимир Миколайович - налагоджував систему автоматики. Потерпілими вважаються і 4159 жителів Бахмацького району, із них - 3594 дитини.



Неконтрольований атом - це невидимий і нещадний ворог, який не бере в полон і з ним не можна домовитися. Але ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС ціною власного здоров’я та життя вгамували некеровану ядерну стихію і зберегли майбутнє для прийдешніх поколінь.



Уже 14 грудня 1986 року було завершено спорудження об’єкту «Укриття» над зруйнованим 4-м блоком ЧАЕС.



Серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були і 575 жителів Бахмаччини, серед яких майже половини вже поруч з нами немає.



Для відзначення подвигу ліквідаторів 10.11.2006 р. указом Президента України встановлено День вшанування учасників ліквідації наслідків ЧАЕС.



Спливають роки, стираються сліди Чорнобильської катастрофи, змінюються покоління та притупляється гострота пам’яті, але народна шана, як подяка ліквідаторам за стійкість і мужність, героїзм і самовідданість буде завжди жити в наших серцях.



Вічна пам’ять та доземний уклін всім, хто передчасно пішов від нас, і тим, хто вижив та донині несе в собі жахливі спогади Чорнобильської катастрофи. Слава Україні!



В.С. Дахно, голова Бахмацької

міської організації Українського національного фонду допомоги інвалідів Чорнобиля