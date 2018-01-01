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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Неділя, 19 грудня 2021, 09:14

14 грудня - пам’ятна дата в Україні, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата визначена невипадково, адже це день закінчення будівництва захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це була перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом.



За ті 35 років, що минули, Чорнобиль залишається незаживаючою раною болю і втрат. Та сьогодні мова про героїзм ліквідаторів, які врятували мільйони життів, врятували світ. Ціною свого життя і здоров’я, під великими дозами опромінення вони зупинили невидимого ворога. Серед когорти героїв і мешканці Бахмаччини.



Звертаючись до зібрання, міський голова Павло Шимко подякував усім ліквідаторам за жертовність, мужність та професіоналізм.



- Час невпинною ходою віддаляє нас від страшної Чорнобильської трагедії, та не загоює рани учасників тих подій. Незмінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха, що вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС. Ваш подвиг неможливо переоцінити, як не можна переоцінити значення того, що ви зробили, - зазначив голова громади.



Павло Шимко спільно з головою Бахмацької міської організації Чернігівського обласного відділення Українського національного Фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Василем Дахном вручили поважному зібранню пам’ятні медалі до 35-річчя аварії на ЧАЕС, подяки-обереги із зображенням ікони “Чорнобильський спас”.



Серед нагороджених: Олександр Антоненко, Сергій Бєлий, Михайло Богун, Микола Горбащенко, Володимир Горлач, Василь Дахно, Олександр Дергач, Михайло Драло, Микола Іванюк, Володимир Ільченко, Володимир Кальченко, Григорій Кобець, Петро Котенко, Олександр Кошмал, Микола Лобода, Микола Логвиненко, Володимир Михайленко, Микола Нечитайло, Іван Пастушенко, Юрій Пирог, Микола Поправко, Василь Прокопенко, Михайло Родной, Володимир Рудько, Анатолій Сінельник, Станіслав Стрілець, Василь Фесик, Олександр Химиця, Петро Шкрябун, Микола Білецький.



Також Почесну грамоту Ніжинської районної ради було вручено Миколі Іванюку.



Цього ж дня учасники заходу поклали квіти до пам’ятника загиблим ліквідаторам, вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання та поставили свічки в храмі за упокій побратимів, які відійшли у вічність.



Ми вдячні вам, герої!



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради