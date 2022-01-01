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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 20 грудня 2021, 09:12

Доводимо до вашого відома, що в результаті заблокованих розрахункових рахунків ТОВ «ТРК «ТІСА» Бахмацьким приватним виконавцем Л.М.Білан за позовом донецької фірми «Асоціація «Укртелемережа» до ТОВ ТРК «ТІСА» на суму понад 60 тисяч гривень за борги 2013 року склалася ситуація, за якої подальша робота з надання телевізійного сигналу користувачам кабельного телебачення у м.Бахмач і вчасних розрахунків з правовласниками не представляється можливим.



На жаль, ні Чернігівський господарський суд, ні Північний апеляційний господарський суд не зважили на те, що в країні триває війна і фірма-позивач до сих пір зареєстрована й працює на непідконтрольній Україні території, та внаслідок, будь-який розрахунок з нею є де-факто фінансуванням тероризму. Тому, в силу вищенаведених обставин, на жаль, ми змушені з 1/01/2022р з 0:00 припинити на невизначений час трансляцію ТВ-сигналу в нашу мережу. Прохання заздалегідь подбати про альтернативні ТВ-приймачі до настання Новорічних свят.

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