Останні публікації
- До уваги користувачів кабельного телебачення ТОВ «ТРК «ТІСА» м.Бахмач!
- Шана і безмежна вдячність ліквідаторам!
- Наш Батурин
- Почекаемо трiшки...
- Рибалимо взимку правильно
- 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
- Закохані у мистецтво
- День хустки
- Душа болить…
- ...А мы их отравой!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
До уваги користувачів кабельного телебачення ТОВ «ТРК «ТІСА» м.Бахмач!
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 20 грудня 2021, 09:12
Доводимо до вашого відома, що в результаті заблокованих розрахункових рахунків ТОВ «ТРК «ТІСА» Бахмацьким приватним виконавцем Л.М.Білан за позовом донецької фірми «Асоціація «Укртелемережа» до ТОВ ТРК «ТІСА» на суму понад 60 тисяч гривень за борги 2013 року склалася ситуація, за якої подальша робота з надання телевізійного сигналу користувачам кабельного телебачення у м.Бахмач і вчасних розрахунків з правовласниками не представляється можливим.
На жаль, ні Чернігівський господарський суд, ні Північний апеляційний господарський суд не зважили на те, що в країні триває війна і фірма-позивач до сих пір зареєстрована й працює на непідконтрольній Україні території, та внаслідок, будь-який розрахунок з нею є де-факто фінансуванням тероризму. Тому, в силу вищенаведених обставин, на жаль, ми змушені з 1/01/2022р з 0:00 припинити на невизначений час трансляцію ТВ-сигналу в нашу мережу. Прохання заздалегідь подбати про альтернативні ТВ-приймачі до настання Новорічних свят.
Адміністрація
Детальніше...