/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:27

Сьогодні під час засідання сесії депутати міськради затвердили бюджет громади на 2022 рік. Обсяг бюджету у наступному році році становитиме 264,9 млн гривень.



Що ми маємо? За галузями найбільше коштів виділять на освіту — 157 млн гривень. Охорона здоров’я — майже 19 млн гривень. На соціальний захист та соцзабезпечення з міського бюджету піде близько 14 млн гривень. Культурний розвиток наступного року обійдеться громаді у понад 10 млн гривень. На фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати майже 5 млн загального фонду бюджету.



Видатки на житлово-комунальне господарство визначено у сумі понад 18 млн гривень. На природоохоронні заходи за рахунок екологічного податку - 210 тис. гривень. Звісно, ці суми не в повній мірі задовольняють потреби зазначених галузей, тому за результатами І півріччя 2022 року буде переглянуто міський бюджет, внесено корективи і виділено додаткові кошти.



На сесії розглянули й інші важливі питання. Зокрема, депутати проголосували за Програму безоплатного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення та наркотичними анальгетиками пацієнтів, що обслуговуються ФОП “Тчаннікова Н.Б” та ФОП “Тчанніков В.В” на 2022 рік.



Підтримано рішення про ліквідацію сектору культури і туризму та відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради як юридичних осіб. Ці зміни зумовлені необхідністю реалізації заходів з фінансової автономії закладів культури та освіти, що є вимогою чинного законодавства. Водночас внесено корективи до структури і штатів міськради, саме в частині створення сектору культури та відділу освіти, сім’ї, молодіжної політики та спорту виконкому міськради.



У ході засідання також обговорили низку земельних питань.



Ще перед початком роботи депутати обговорили резонансну подію, яка днями сталася в нашій громаді. З цього приводу заслухали пояснення начальника відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Миколи Омельченка про ДТП, яка призвела до загибелі людини, за участі депутата міськради Віктора Міщука. Поліціянт зазначив, що судом обрано міру запобіжного заходу підозрюваному - 60 діб СІЗО без права застави. Нині через погіршення стану здоров’я (за висновками лікарів) Віктор Міщук перебуває в лікарні під вартою. Триває слідство.



Головний лікар КНП “Бахмацька міська лікарня” Сергій Чалий повідомив про механізм відбору крові на аналіз, яким встановлюється наявність алкоголю в крові. Зауважив, що згідно з чинним законодавством цю процедуру може провести лише нарколог, а не черговий лікар, і тільки за згоди підозрюваного або ж за рішенням суду. Отож, якщо ургентним у день, коли трапляється якась ДТП, є не фахівець, лікар - нарколог, то поліцейські змушені супроводжувати підозрюваного до Ніжинського наркодиспансеру, який працює цілодобово.



Народний депутат України Анатолій Гунько, який був присутній у сесійній залі, запропонував допомогу в придбанні спеціального медичного обладнання, що дасть можливість встановлювати вміст алкоголю в крові, та камер відеоспостереження для приймального відділення лікарні (за рахунок субвенційних коштів), а також пообіцяв ініціювати зміни в законодавстві щодо запровадження обов’язковості відбору крові на визначення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння водія, навіть без його згоди.



Коментуючи ситуацію, міський голова Павло Шимко зазначив, що всі мають бути рівні перед законом, і нести відповідальність за свої вчинки. Найближчим часом за участі представників поліції, медиків та депутатів вирішено провести засідання круглого столу з питань безпеки дорожнього руху, де буде порушено проблему травматизму та смертності на дорогах, пошуку шляхів їх попередження й подолання тощо.



Також обговорили і питання налагодження транспортного сполучення в громаді. Пояснення з цього приводу надав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Карпенко. Було озвучено шляхи вирішення проблеми, серед яких — створення комунального підприємства, соціальні угоди та придбання шкільних автобусів. І в даному питанні сподіваємося на підтримку нардепа.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради