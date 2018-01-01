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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:02

Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавців з Новим роком та Різдвом Христовим. Працівники земельного відділу особисто зустрілися з кожним пайовиком та вручити їм подарункове шампанське до святкового столу.



«Привітання орендодавців і їхніх дітлахів зі святами — це найприємніша частина нашої роботи, яка стала доброю традицією. Люди вже знають, що Група АГРОТРЕЙД завжди поряд з ними у свята та під час важливих подій у житті, і вони можуть розраховувати на нашу підтримку», — сказав директор департаменту земельних відносин Групи АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський.



Привітання Групи АГРОТРЕЙД відбуваються в усіх регіонах, де працює компанія: Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Загалом агрохолдинг привітає близько 14 000 орендодавців та 5 000 дітей.



Наймолодші жителі громад отримали подарунки ще раніше. Святий Миколай завітав до дітлахів орендодавців Групи АГРОТРЕЙД в селах і подарував кожному солодкі пакуночки. Щоб створити ще більше святкового настрою людям, працівники компанії прикрасили вуличні ялинки. Частину прикрас для новорічних красунь робили співробітники Групи АГРОТРЕЙД власними руками.



Вікторія ШЕВЧЕНКО