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Свято в кожну домівку! Група АГРОТРЕЙД вітала орендодавців з Новим роком
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:02
Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавців з Новим роком та Різдвом Христовим. Працівники земельного відділу особисто зустрілися з кожним пайовиком та вручити їм подарункове шампанське до святкового столу.
«Привітання орендодавців і їхніх дітлахів зі святами — це найприємніша частина нашої роботи, яка стала доброю традицією. Люди вже знають, що Група АГРОТРЕЙД завжди поряд з ними у свята та під час важливих подій у житті, і вони можуть розраховувати на нашу підтримку», — сказав директор департаменту земельних відносин Групи АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський.
Привітання Групи АГРОТРЕЙД відбуваються в усіх регіонах, де працює компанія: Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Загалом агрохолдинг привітає близько 14 000 орендодавців та 5 000 дітей.
Наймолодші жителі громад отримали подарунки ще раніше. Святий Миколай завітав до дітлахів орендодавців Групи АГРОТРЕЙД в селах і подарував кожному солодкі пакуночки. Щоб створити ще більше святкового настрою людям, працівники компанії прикрасили вуличні ялинки. Частину прикрас для новорічних красунь робили співробітники Групи АГРОТРЕЙД власними руками.
Вікторія ШЕВЧЕНКО
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