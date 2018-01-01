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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:05

Ось і завершується 2021 рік. Ми знову перегортаємо чергову сторінку нашого життя. Традиційно, у такі дні згадуємо, як пройшов рік, з надією споглядаємо у наступний. Прикро, але у році, що минає, чорного кольору було немало. Дійсно, 2021 залишиться у пам’яті як рік важких випробувань, - це і продовження російсько-української війни, і наступ коронавірусної біди, але водночас це знаковий час як для Української держави, яка відсвяткувала своє 30-річчя, так і для нашої зовсім юної громади, що лише розпочинає свій шлях. За рік існування Бахмацької міської територіальної громади зроблено немало, але існує ще чимало планів, які зіштовхуються з різними перепонами на шляху їх реалізації. Тож що зроблено?



Зазначу, що бюджет громади є соціально-орієнтованим, адже левова частина коштів спрямована на видатки, які носять обов’язковий характер - це і виплата заробітної плати, і проплата за енергоносії, і харчування. Звісно ж, значна сума - це фінансування низки місцевих цільових програм, спрямованих на розвиток окремих галузей або розв’язання актуальних для громади проблем.



Більш детально зупинюся на зробленому за 2021 рік по галузях. Так, у сфері освіти реалізовуються значущі проєкти. Зокрема, соціально важливим об’єктом «Великого будівництва» є спорудження Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ця школа вартістю понад 65 мільйонів гривень — один з наймасштабніших проєктів «Великого будівництва» на Чернігівщині. Наразі тривають роботи другої черги (на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів);



Розпочато капітальний ремонт приміщення їдальні Бахмацького ліцею. Договір укладено на суму 1 млн 186 тис. грн ;



- продовжується реконструкція учбової теплиці Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, вартістю 1 млн 395 тис. грн, під роздягальню з санблоком для юних спортсменів;



- завершено ремонт частини приміщення Стрільницького загальноосвітнього закладу для розміщення дошкільної групи.



Насправді, усе, що ми робимо, робимо для і заради дітей. Для них мають бути створені комфортні умови життя і розвитку в родині, у громаді, у державі.



З метою пропагування здорового способу життя, залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг у громаді створено комунальну установу «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».



Особливу увагу приділяємо підтримці галузі культури громади. Серед найважливішого:



- Завершено поточний ремонт стелі великої актової зали комунального закладу позашкільної мистецької освіти «Бахмацька школа мистецтв імені Андрія Розумовського», вартістю понад 156 тис. грн;



Викуплено будівлю для сільського будинку культури в с. Бахмач. До речі, ця проблема існувала роками.



Так як здоров’я — це найбільша цінність, то головною метою діяльності в галузі охорони здоров’я громади є наближення кваліфікованих та якісних медичних послуг до населення.



Що ж зроблено в медичній сфері?

По-перше, маємо оновлене приймально-діагностичне відділення з пунктом невідкладної допомоги в Бахмацькій міській лікарні. І це не лише красиве зовнішнє та внутрішнє оформлення, а й якісний підхід до первинної діагностики та надання медичної допомоги. Крім того, це відділення має сучасне обладнання. Для зручності усіх пацієнтів воно оснащене табличками зі шрифтами Брайля, а також дотримано принципу доступності та безбар’єрності.



Для приймального відділення закуплено медичне обладнання: апарат ультразвукової діагностики; система рентгенівська діагностична стаціонарна; - комп’ютерний томограф (за рахунок державного бюджету); функціональні ліжка; крісло гінекологічне; монітори пацієнтів; насоси шприцеві; автоматичний гематологічний аналізатор крові; аналізатор сечі; медичні меблі (за рахунок коштів закладу).



На реалізацію цього проекту, який здійснено в рамках програми Президента України «Велике будівництво», використано понад 8 млн грн.



Триває капітальний ремонт приміщень КНП «Бахмацька міська лікарня» під рентгенкабінет. Продовжується капітальний ремонт частини приміщень будівлі фізіотерапевтичного та стоматологічного відділень лікарні, вартістю 1 млн. грн.



На облаштування санвузлів для осіб з інвалідністю в медичних закладах первинної ланки, що в селах: Курінь, Тиниця, Григорівка - спрямовано з бюджету громади 670 тис. грн.



Також рішенням міської ради в громаді створено лікарню-хоспіс, яка спеціалізується на наданні медичної допомоги важкохворим. Заклад працює на базі протитуберкульозної лікарні та розрахований на 24 ліжко-місця. Тут надають допомогу тим, у кого встановлений той самий – останній діагноз. Когось із них вирок лікарів застав у сімдесят років, а когось – раніше. Хвороба не має вікових бар’єрів, і власне завдання хоспісу – допомогти людям та їхнім родинам, які опинилися у важкій життєвій ситуації.



Одним із пріоритетів роботи є соціальний захист населення. З цією метою в громаді створено і успішно працює комунальна установа «Центр надання соціальних послуг». Соціальним обслуговуванням охоплено всі населені пункти громади. У структурі Центру функціонують 5 відділень: соціальної допомоги вдома; соціальної роботи; денного перебування; стаціонарного догляду на 30 ліжкомісць; натуральної та грошової допомоги.



Важливим є те, що створено банк одягу, до якого приймається від населення одяг, взуття, продукти харчування, засоби догляду та інше для надання допомоги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.



Також за кошти державного та місцевого бюджетів нещодавно придбано житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (переселенців) — двокімнатну квартиру вартістю 347 тис. гривень.



Враховуючи масштабність завдань у сфері житлово-комунального господарства, реалізовано низку проєктів.



Зокрема, проведено роботи з будівництва другої черги магістральних водопровідних мереж в мікрорайоні Бахмач-Київський, загальною протяжністю – 2224 м, що дало змогу приєднати водогони громадської організації «Вода Бахмач Київський» та в повному обсязі забезпечити якісним централізованим водопостачанням мешканців даного мікрорайону, освоєно — майже 1 млн 200 тис. грн.



Тривають роботи з капітального ремонту магістрального водогону від водозабору підземних вод по вул. Чернігівській, загальною протяжністю 1250 м (на даний час прокладено 560 м водопровідних мереж) та роботи з реконструкції напірного колектору по вул. Ніколаєнка у м. Бахмачі, протяжністю - 100 м.



Здійснено аварійно-відновлювальні роботи з вибіркового капітального ремонту магістральних теплових мереж по вул. Дружби, загальною протяжністю - 120 м;



- завершено роботи з капітального ремонту адмінбудівлі колишньої сільської ради в с.Бахмач (ремонт покрівлі даху та приміщення актової зали).



З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання руйнуванню дорожнього покриття підрядною організацією за рахунок коштів міського бюджету проведено роботи: з поточного та вибіркового капітального ремонту асфальтобетонного покриття вулиць: Батуринської, О.Теліги, Першотравневої, Даньківський шлях, Шевченка, Незалежності, П.Прокоповича, Г.Барвінок, 9 Вересня, Соборності, Чернігівської, площі Героїв Майдану в м.Бахмач, а також з поточного ремонту асфальтобетонного покриття вулиці Першотравневої в с.Тиниця, вул.Ярмошенка в с.Григорівка; з поточного ремонту асфальтобетонного покриття в’їздів до багатоповерхових житлових будинків по вул. Європейській, 2, Європейській, 5, Європейській, 7, Соборності, 24, Деповській, 2.



Здійснено проплату в сумі майже 1 млн 300 тис. грн за виконання робіт з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка у с. Курінь.



Проводились роботи з підсипки щебенево-піщаною сумішшю ґрунтових доріг міста та планування проїзної частини, а також з оновлення та нанесення дорожньої розмітки «Осьова лінія», «Пішохідні переходи» на вулицях центральної частини міста та встановлення нових дорожніх знаків.



З метою забезпечення безпечної життєдіяльності населення Бахмацької міської громади підрядними організаціями модернізовано мережі вуличного освітлення, а саме: шляхом встановлення енергозберігаючих світильників та прокладення ізольованих електромереж по вул. Перемоги в с. Красилівка, по вул. Поштовій та Н. Сагайдак в м. Бахмач.



Для утримання доріг та тротуарів у зимовий період для КВП «Комунальник» додатково придбано трактор «Беларус-82.1» з навісним обладнанням.



Проведено заміну магістральних теплових мереж від котельні до будівлі ЗЗСО I-III ст. у с.Піски.



Щодо транспортного сполучення, то у цьому році розпочато підвіз дітей шкільним автобусом із мікрорайону “Бахмач-Поштовий” до навчальних закладів міста. З січня 2022 року буде здійснюватися підвіз школярів з мікрорайону “Бахмач-Київський”. Внесено зміни до автобусного маршруту № 9, який додатково йде через с. Бахмач-2. Найближчим часом плануємо запустити автобусний рейс “Бахмач -Курінь”.



З метою створення комфортного та безпечного співіснування людини і тварини на території нашої громади реалізовуються заходи Програми з врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Це лише перший крок на шляху до успіху в справі вирішення проблеми в цілому.



Зазначу, що це лише частина з реалізованого. Маю впевненість, що завдяки наполегливій праці всіх жителів громади, допомозі меценатів, підтримці державних органів, депутатського корпусу міськради та народного депутата України Анатолія Гунька ми всі ці напрацювання продовжимо і у 2022 році.



Нині ж я дякую всім, хто був поруч – вірив, надихав, працював пліч-о-пліч, підтримував, допомагав, критикував, давав поради, - раніше і продовжує все це робити тепер. Та найперше я дякую тим, хто тримає над Україною небо, хто постійно на варті нашого життя, щоденно ризикує собою, заради нашого спокою, здоров’я та безпеки.



Дорогі друзі! Тож від себе особисто та від імені депутатського корпусу Бахмацької міської ради вітаю вас з прийдешніми святами - Новим роком та світлим святом Різдва Христового! Зичу кожному здоров’я, благополуччя, злагоди, тепла, радості, успіху. Хай у ваших оселях буде затишно, лунає дитячий сміх і поруч будуть найрідніші. Нехай сяйво Різдвяної зорі сповнить нашу країну дивом - зупинить постріли, подарує надію на краще та утамує біль тих, хто в цьому році пережив тяжкі втрати і страждання.



Миру над нашою рідною Бахмаччиною і Україною!



Божого вам Благословення, веселих Різдвяних свят, щедрого на радість Нового року!