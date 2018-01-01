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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 09:45

У переддень Нового року увагу обмачівців привернули кольористі оголошення, які запрошували односельців на Ялинкове свято. Урочистість відбулася - так людно у нашому Будинку культури не було давненько: зійшлися і старі, і малі.



Щоб глядацька зала зустріла затишком і теплом, потурбувався директор БК Віталій Лось, доставив власні дрова і паливні брикети. Так тепло у нас було хіба що за часів колгоспу.



Ще один незмінний наш спонсор Олег Миколаєнко – директор СТОВ «Зірка», надав кошти на фінансування і організацію свята. Олег Іванович не лише допомагає матеріально, а як дозволяють обставини і час, то у сільських урочистостях бере участь особисто.



Та звернемось до ялинки, до героїв новорічного свята. Звісна річ, біля зеленої красуні обов’язкова присутність Діда Мороза. Обмачівці довго вгадували, хто це перевтілився у його образ. Завдання виявилося не простим, хоча нашого депутата, сільського землевпорядника Анатолія Гриба знає кожен. На здивування самого Анатолія Миколайовича в ньому приховувався справжній артистичний талант, який змушував присутніх повірити, що до них завітав живцем найвідоміший казковий герой з їхнього дитинства.



Не менш яскраво грала роль Снігуроньки Яна Зевакіна. А от її впізнали відразу, як почули голос дівчини. Він у неї неповторний – мелодійний і проникливий. Старшокласниця – неодмінна учасниця всіх сільських свят, де виступає солісткою. Порадувала своїм співом і під ялинкою.



Дуже переживала, як заспіває мій співочий гурт «Чебреці». Так перехвилювалася, що втратила голос. Тепер усвідомлюю, інакше, як успішно, мої підопічні виступити не могли. Візьмімо, наприклад, Ольгу Шаповал. Сама обмачівська, та хоча трудове життя пов’язала з містом, сільські наспіви, наші традиції не забула. Ольга Михайлівна - одна із найзавзятіших виконавиць.



Така ж і Лідія Бабич, їх долі схожі. Може, тому тягнуться одна до одної і на сцені і в житті.



Не можу не згадати про витівницю і закоперщицю нашого гурту Надію Завадко. Вона - неодмінна учасниця всіх сільських заходів. Під ялинкою Надія Іванівна виконала кілька частівок, а ще пісню зі зворушливими рядками, які сама й написала.



На зрушення у творчості надихає художня керівниця Будинку культури Наталка Вігерт. Вона - послідовна поціновувачка української народної пісні, що Наталія Михайлівна засвідчує кожної слушної нагоди. Те, що у нас народився новий дует – її заслуга, бо саме вона у ньому володарка жіночого голосу. Напарником став Валерій Брагінець.



Їх милозвучне виконання зачакловує, здається, слухай би і слухав. Обоє пройшли чималий мистецький шлях і на сцені почуваються невимушено і природньо. Щирими оплесками присутні дякують виконавцям за подарований всім гарний настрій.



Ще вдячні нашому музиканту, Віталій Михайлович Сідь акомпанував усім виступаючим, а це приреченість на успіх.



Уявляю наш Новорічний концерт своєрідною творчою мозаїкою, у якій шматочками матеріалу були виступи моїх земляків. Та картина, зіткана з їх пісень, святкових віршиків і художнього слова ще й досі постає в уяві, зігріває впевненістю, що присеймівський край живе.



Галина Драненко, ветеран праці