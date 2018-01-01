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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 10:48

Як депутат Чернігівської обласної ради, представляю громаду, висловлюю і захищаю інтереси мешканців нашого регіону, виконую їх доручення в межах повноважень, наданих Законом, беру активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.



За умовами децентралізації на Чернігівщині утворено укрупнений Ніжинський район, до складу якого увійшли і населені пункти Бахмацької, Батуринської і Дмитрівської об’єднаних територіальних громад. Це дещо змінило географію моїх депутатських повноважень, але залишило незмінним їх суть.



Як депутат обласної ради, входжу до складу фракції Політичної партії «Наш край» та є членом комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції.



Брав участь у роботі трьох сесійних та двох засідань постійної комісії.



Один з найдієвіших напрямків моєї депутатської роботи прямо пов’язаний із виборцями, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування – це прийоми громадян з особистих питань. Таку форму депутатської діяльності вважаю для себе пріоритетною. Особисті зустрічі залишаються найпродуктивним механізмом комунікації із громадою. Прийоми відбуваються у депутатській приймальні, часто зустрічаюся з виборцями Бахмача та Батурина під час виїзних заходів.



Хоча протиепідемічні обмеження ускладнюють прийоми, протягом звітного періоду їх проведено близько 20. Прагну бути відкритим і спілкуюся з громадянами через Facebook, місцеву пресу та своїх помічників.



Під час прямого спілкування розглядалися індивідуальні звернення, що стосувалися питань медичної допомоги, житлових та земельних питань, соціального захисту, пенсійного забезпечення, життя територіальних громад. Усі заяви розглянуті, зібрані необхідні документи, у своїй більшості питання вирішені позитивно.



За прикрою традицією, більшість звернень пов’язані із необхідністю надання матеріальної допомоги. Для розв’язання вказаних проблем скористався коштами виділеними на виконання повноважень депутата Чернігівської обласної ради на загальну суму 125 тис. грн. Так сприяв фінансуванню ремонту і придбання необхідного обладнання для ФАПу Дмитрівської об’єднаної територіальної громади. Виділяв кошти для ДЮСШ Бахмацької ОТГ та на відсипку і грейдерування проїжджої частини вулиць Бахмача.



Кошти використано для надання матеріальної допомоги хворим на COVID-19, потребуючим хірургічних операцій, на лікування складних недуг. Фінансував культурно-масові заходи, особливо, якщо вони пропагували спорт, фізичну культуру, здоровий спосіб життя.



Передплачено районну газету «Порадник» для ветеранів праці і активістів громадського життя. Кілька потребуючих забезпечено паливом.



Життя моїх виборців непросте, тому надавав допомогу не лише грішми депутатського фонду, а й за рахунок особистих коштів, яких використав близько 50 тисяч. «Допомагай ближньому»,- це кредо більшості моїх колег по депутатському корпусу.

Григорій Данько,

депутат Чернігівської обласної ради