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Головна Категорії статей Новини міста та району Спасибі, благодійнику!

Спасибі, благодійнику!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 11:10

Укотре беру до рук примірник «Порадника» ще за червень. У публікації «Розкажіть про людей» йшлось про В.М.Булаха, де він просив: «Не робіть з мене ікону. Маю можливість, допомагаю. Роблю це не за тим, щоб похвалила газета...» Цю газетку приберегла, сподіваючися звернутися до редакції і висловити свою думку. Хоча Василя Миколайовича поважаю, але хотіла заперечити: про добрі вчинки наших земляків повинні неодмінно розповідати. Нехай будуть за приклад іншим.


У мою долю прокралася біда – дуже захворіла моя донечка, лікування потребувало значних коштів. Одним з перших, хто відгукнувся на мій біль, і був Василь Миколайович. Пізніше усвідомила, що благодійник допоміг не лише моїй Варварочці, він врятував і мене, бо перебувала на межі зриву. Він повернув віру у людяність, у життя, захотілося і самій допомагати нужденним. Стала шукати потребуючих допомоги, одним зарадить порада, іншим - досвід у подоланні недуг. Створила гурт однодумців, але завжди пам’ятаю – хрещений батько всього цього – Василь Миколайович.


Про червневий випуск «Порадника» згадала з нагоди свята святого Василя, захотілося дізнатися, що означає це ім’я. Виявляється, прийшло до нас з Давньої Греції. Згідно однієї з версій, ім’я Василь означає “царствений” або “ЦАР”. Не знаю, як за “ЦАРЯ”, а ЛЮДИНУ у Василеві Миколайовичу побачите у першому ж спілкуванні. Спасибі благодійнику!


Тетяна Паяльникова


З нашого щасливого фото щиро-щиро, від серця вітаємо Вас, Василю Миколайовичу, з Новим Роком, з Днем вашого Янгола! Зичимо Вам у житті тільки НАЙКРАЩОГО!

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