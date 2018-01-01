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Подарунки до новорічних свят
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 11:52
04 січня 2022р з нагоди Новорічних та Різдвяних свят начальник другого відділу Ніжинського РТЦК та СП Віктор Московченко, соціолог Наталія Криницька та психолог Зоряна Бандоля відвідали родини загиблих військовослужбовців Бузовського Володимира Олександровича та Кияниці Романа Вікторовича. Синів загиблих Кирила та Артема привітали з Новорічними та Різдвяними святами та вручили подарунки.
Разом з тим другий відділ Ніжинського РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м. Сокаль. Сину загиблого Святославу також було відправлено подарунок та привітальну листівку .
Допомогу в закупівлі подарунків надало ФГ «Вітчизна Тиниця» (керівник Риженко Сергій Іванович).
Наталія Криницька,
головний спеціаліст, службовець ЗСУ
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