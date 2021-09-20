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Повідомлення про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів, які не є суб”єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 13:00
Керуючись п.5 ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» КП «Бахмач-водсервіс» інформує споживачів про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
У відповідності до рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 20.09.2021р. № 224 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів, які не є суб”єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству «Бахмач-водсервіс» встановлюються нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, які будуть застосовуватись з 01.01.2022 року.
Розмір тарифу на послугу:
- з централізованого водопостачання для споживачів, які не є суб”єктами господарювання – 16,28 грн/1 м3 (з урахуванням ПДВ);
- з централізованого водовідведення для споживачів, які не є суб”єктами господарювання – 37,82 грн/1 м3 (з урахуванням ПДВ).
Адміністрація КП «Бахмач-водсервіс»
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