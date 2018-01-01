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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:12

Зі Станіславом Діденком зустрілися на ринку, перекинулися словом, поділилися новинами. Вже збиралися розійтись, так Станіслав Олександрович угледів легковика Григорія Данька. Впевнений, депутата Чернігівської обласної ради Данька представляти зайве, Григорія Володимировича на Бахмаччині знають.



Данько і Діденко – однокашники, ще й досі підтримують приятельські стосунки. Станіслав запропонував зайти до гостя на хвилинку. Кілька раз був свідком їх спілкування, хоча належать вже до категорії людей поважного віку, приємно спостерігати за спілкуванням давніх друзів. Але погодився не лише з цієї причини, хотілося почути коментар про депутатський Звіт роботи у 2021 році, надрукований у попередньому випуску «Порадника».



Пропускаю моменти новорічних вітань і побажань, миті розмови, що не стосується інтерв’ю.



- Григорію Володимировичу, ви згадуєте про кошти виділені на виконання повноважень депутата на загальну суму 125 тис. грн. Читачів цікавить більш детальна розповідь про розподіл цих коштів. Для багатьох 125 тисяч – це неосяжний капітал.



- У мене й самого виникало бажання поділитися з виборцями подробицями використання грошей. Проте застали зненацька, документація по матеріальній допомозі у моєї помічниці. Зазначу лише, що левова частка коштів використана на матеріальну допомогу нужденним для лікування. Більшості із тих, хто звертався, навіть не запам’ятаю, бо не з усіма зустрічався, бачив лише їх зібрані документи. Значна сума, як вказував у звіті, пішла для Дмитрівського ФАПу, для ДЮСШ Бахмацької ОТГ, на облаштування вулиць Бахмача.



Коли звертаються за допомогою на лікування, завжди відчуваю себе ніяково, бо знаю, що депутатських коштів замало. Адже ділити потрібно серед багатьма.



- Вказували, що надавали допомогу й за рахунок особистих коштів.



- Справді, обходився не лише грішми депутатського фонду. Уявіть, фонд вже порожній, а заявилася людина у відчаї, життєва ситуація притиснула до краю – потребує допомоги. Як їй відмовиш? Відкривав власний гаманець, так розійшлося близько 50 тисяч. Серед цих людей чимало знайомих, міг би назвати, пам’ятаю їх проблеми, але не вважаю це етичним.



- Чи є статті депутатських витрат, які ви закриваєте більш приязно?



- Час від часу таке трапляється. Особливо це стосується, коли фінансував культурно-масові заходи, в першу чергу, як вони пропагують спорт, фізичну культуру, здоровий спосіб життя.



Не згадаю відразу: «Міський день бігу», «Марафон», «Новорічний забіг», інші спортивні свята. При можливості фінансую подорожі легкоатлетів на обласні і республіканські змагання. З особливою приємністю роблю це для ДМК «Гармонія». Ось кого потрібно брати за приклад.



Нещодавно вихованці клубу попросили домогти включитися у тренувальний процес Греті Машаріповій. Звертався її тренер Борис Михайлов. З думкою Бориса Валерійовича рахуюся, справжній «коваль» майстрів спорту, ще й міжнародного класу. Допоміг Греті, дівчина вдячна за довіру – старається, вже чемпіонка області. Хочеться і далі бачити її серед чемпіонів, а, може стане студенткою нашого Національного університету фізичного виховання і спорту України. Чому б ні.



У таких випадках стаю щедрішим, але це говорю по секрету.)



- Питання на засипку, читачі звернули увагу, що сесій облради було більше, ніж вказуєте на вашу присутність.



- Похвально, уважні, від таких не сховаєшся. Такими і повинні бути виборці. Справа у тім, що продовжую виховну тренерську роботу із провідними борцями України. Доводиться супроводжувати своїх підопічних на різні змагання, часом і за кордон. Минулі Олімпійські Ігри, наприклад, враховуючи і акліматизацію, залучили на два тижні. На жаль, графіки проведення сесій не узгоджуються із проведенням турнірів. Проте критику сприймаю, зобов’язуюсь відвідувати сесії частіше і, головне, стояти на захисті їх інтересів.



Спілкувався Борис Бобришев